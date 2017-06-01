Голикова на ПМЭФ призвала кардинально изменить институт госпрограмм в РФ

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Санкт-Петербург, 1 июня. Председатель Счетной палаты России Татьяна Голикова заявила, что институт государственных программ не состоялся. Об этом она сообщила на панельной сессии Петербургского международного экономического форума, посвященной проектному планированию в бюджетном процессе.

Голикова констатировала, что российское правительство признало неэффективным треть государственных программ, которые реализуются на сегодняшний день.

Напомним, в Петербурге стартовал экономический форум, который продлится до 3 июня.