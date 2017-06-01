ПМЭФ должен восполнить дефицит правды о России — Яровая

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Санкт-Петербург, 1 июня. Петербургский международный экономический форум призван восполнить дефицит правды, доверия и созидательного делового сотрудничества в мире, такое мнение выразила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Сегодня в ходе сессии «Дальний Восток России – строительство новой экономики» на полях ПМЭФ российский парламентарий Ирина Яровая прокомментировала вопрос о дефиците на международном уровне правды, доверия и делового партнерства. Она назвала одной из главных целей ПМЭФ восполнить эти пробелы.

«Потому что форум позволяет получить правдивую информацию о том, как можно работать в России, какие законы, какие гарантии, какая заинтересованность всех представителей власти»,— заявила Яровая. Напомним, что сегодня стартовал в Петербурге международный форум, который является ведущей площадкой для контактов деловых кругов и представителей власти.