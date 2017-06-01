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Экономика
Пункт назначения — Россия: Сафонов назвал курс рубля важным фактором привлечения туристов

Пункт назначения — Россия: Сафонов назвал курс рубля важным фактором привлечения туристов

14:10  1 Июня 2017
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Пункт назначения — Россия: Сафонов назвал курс рубля важным фактором привлечения туристов

Санкт-Петербург, 1 июня. Слабый рубль и низкая инфляция наиболее выгодны для развития индустрии туризма в России. Такое мнение выразил глава Ростуризма Олег Сафонов на панельной сессии «Пункт назначения — Россия: рост популярности внутреннего и въездного туризма» в рамках Петербургского международного экономического форума.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил подключить малый и средний бизнес к развитию туризма.

 

#ростуризм
Тимур Румянцев
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