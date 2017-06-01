Путин сделал Уфу столицей VI Всемирной фольклориады

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 1 июня. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении VI Всемирной фольклориады в Уфе в 2020 году. документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Провести VI Всемирную фольклориаду в 2020 году в г. Уфе. Правительству РФ образовать организационный комитет по подготовку и проведению VI Всемирной фольклориады», — поручил президент.

Финансирование расходов на подготовку и проведение мероприятия будет происходить в пределах бюджетных ассигнований Минкультуры РФ. Подготовка и проведение фольклориады поручены правительству Башкирии, в том числе за счет средств из внебюджетных источников.