Рогозин назвал самолет МС-21 революционным технологическим созданием

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Санкт-Петербург, 1 июня. Создаваемый в России новый самолет МС-21 должен стать первым шагом страны на рынке высокотехнологической продукции. Такое заявление сделал в четверг вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, выступая на ПМЭФ-2017.

По его словам, по своим техническим характеристикам самолет является «революционным технологическим созданием».

«Создав такой самолет, мы сделали только первый шаг к наполнению рынка такой высокотехнологической продукцией. Потому что авиационная техника требует значительных усилий для продвижения на рынке, не только на российском», — отметил вице-премьер.