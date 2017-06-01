Путин: Мы не будем «безвольно смотреть», как НАТО продвигается к границам России

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Санкт-Петербург, 1 июня. Российский лидер Владимир Путин заявил, что наращивание военного потенциала на Дальнем Востоке и Курильских островах ни в коей мере не является инициативой Москвы. Об этом российский президент заявил на встрече с руководителями российских и зарубежных информагентств на полях МЭФ в Петербурге.

Путин обратил внимание на то, что базы Североатлантического альянса продвигаются к западным границам России и инфраструктура приближается.

«И что, мы должны делать, смотреть на это, что ли, безвольно? Нет, так не будет», — заявил Путин.

При этом глава РФ подчеркнул, что Россия будет соответствующим образом реагировать. Кроме того, президент России отметил, что все СМИ молчат об этом — такое впечатление, что ничего не происходит.

Напомним, сегодня в Северной столице стартовал первый день ПМЭФ. Завтра, 2 июня, Путин выступит в ходе форума.