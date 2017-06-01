Жуков заявил на ПМЭФ о планах России принять Олимпиаду-2028

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Санкт-Петербург, 1 июня. Россия имеет все шансы стать хозяйкой летних Олимпийских игр 2028 года. Теоретическую возможность этого не исключил глава Олимпийского комитета РФ (ОКР) Александр Жуков, присутствующий на международном экономическом форуме в Петербурге. Он уточнил, что пока о подаче заявки на проведение Игр речи не идет.

«Потенциально Россия может провести летние Олимпийские игры 2028 года. Не только Москва и Санкт-Петербург, но и Казань, и Сочи. Это не значит, что завтра будут поданы заявки, но Россия, проведя Олимпиаду 2014 года, доказала, что может проводить такие крупные соревнования», — цитирует Жукова ТАСС.

Глава ОКР напомнил, что на проведение Олимпиады-2024 претендуют Париж и Лос-Анджелес. Не исключено, что один из городов примет Игры в 2024 году, а другой назовут столицей Олимпиады 2028 года.