Путин заявил, что демилитаризация Курил возможна

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Санкт-Петербург, 1 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил, что добиться демилитаризации Курильских островов можно, однако, по его мнению, этого недостаточно для того, чтобы снять напряженность во всем регионе.

«Можно ли добиться демилитаризации? Конечно, можно. Но демилитаризации одних островов совершенно недостаточно», — подчеркнул глава государства на встрече с руководством международных информагентств в рамках ПМЭФ. По мнению Путина, необходимо решать проблему снижения напряжения в целом регионе.

«В целом и только так можно выйти на такие серьезные долгосрочные договоренности. Но какие они могут быть сейчас, просто очень сложно сказать. Но они, мне кажется, возможны», — сказал президент.