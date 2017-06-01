«АвтоВАЗ» заключит соглашение с Uber в ближайшее время

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Санкт-Петербург, 1 июня. Глава компании «АвтоВАЗ» Николя Мор заявил, что компания рассчитывает заключить соглашение с Uber.

«Парк такси — это ключевое направление для развития доли продаж, доли рынка в больших городах», — заявил Мор в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он также отметил, что в скором времени надеется подписать соглашение с компанией Uber.

Мор выразил надежду, что сможет убедить таксистов использовать автомобиль Lada Vesta. Это поможет клиентам в аэропортах, на вокзалах и просто на улице.

Ранее глава «АвтоВАЗа» рассказал на ПМЭФ о серьезных сокращениях персонала. По его словам, более двух тысяч человек может остаться без работы из-за ряда сокращений на концерне «АвтоВАЗ». Это может произойти до конца текущего года.