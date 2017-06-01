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Весь мир
Посол Сирии в РФ рассказал, почему вопрос о наблюдателях в зонах деэскалации еще не решен

Посол Сирии в РФ рассказал, почему вопрос о наблюдателях в зонах деэскалации еще не решен

14:00  1 Июня 2017
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Посол Сирии в РФ рассказал, почему вопрос о наблюдателях в зонах деэскалации еще не решен

Санкт-Петербург, 1 июня. Посол Сирии в Москве заявил, что еще не обсуждался вопрос о том, какие страны будут представлены в зонах деэскалации в Арабской республике.

«До сих пор идет обсуждение вот этих деталей», — заявил он в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

При этом дипломат отметил, что считает сами зоны деэскалации «очень хорошей идеей».

Напомним, ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает, что подключение США к работе по согласованию параметров зон деэскалации в Сирии было бы эффективным. Президент России Владимир Путин сообщил, что зоны деэскалации в Арабской республике не должны стать прообразом территориального разделения САР.

#сирия
Тимур Румянцев
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