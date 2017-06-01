Ирак: шестеро курдов погибли под авиаударом ВВС Турции

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Анкара, 1 июня. Военная авиация Турции нанесла удар по курдским формированиям на севере Ирака.

Информационные агентства со ссылкой на командование Вооруженных сил Турции сообщили, что в результате авианалета погибли шестеро курдских ополченцев. Все они принадлежали к отрядам «Рабочей партии Курдистана», которую в Анкаре считают террористической. РПК борется за права курдов в Турции.

Ранее сообщалось, что боестолкновения между курдами РПК и протурецкими боевиками происходят в кантоне Африн в провинции Алеппо. Исламисты ежедневно обстреливают город Иска, в ответ курды ведут огонь по населенному пункту Дарат-Изза, который неофициально считается турецкой военной базой.