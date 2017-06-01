Ангелы Донбасса: маленький Даниил Протасов, погибший при авиаударе ВВС Украины

В Избранное

Скопировать

Еще одна судьба была разрушена украинскими карателями летом 2014 года. Корреспондент Федерального агентства новостей выслушал рассказ тети погибшего Даниила Протасова.

Даниил — маленького мальчика 2009 года рождения. Его жизнь и жизни его матери и отца, простого слесаря, оборвала ракета, выпущенная 13 августа 2014 года украинским военным летчиком по Зугрэс, мирному городу Донецкой народной республики.

— Зовут меня Насонова Татьяна Ивановна. Я тетя погибшего Антона Протасова. Он погиб с семьей: с женой Протасовой Ириной Анатольевной 1986 года рождения и ребенком — Протасовым Даниилом Антоновичем 2009 года рождения.

— При каких обстоятельствах это произошло?

— Дело в том, что день был вообще тихий. Даже выстрелов не было слышно в этот день. Если раньше мы слышали выстрелы или какие-то отзвуки из Иловайска и Шахтерска, то это вообще был очень тихий день. Очень жаркий. Как раз получается, что Ира была выходная. Они забрали ребенка из садика и пошли на пляж. Ребенок просился на пляж. Было 39 градусов жары. Точно я сказать не могу, но это было около шести часов вечера.

Это было 13 августа 2014 года. Очень много людей было на пляже. Жарко деткам, они тоже пошли на пляж. Мы были дома. Сначала мы даже не знали, что произошло. Мы услышали взрывы, вышли на улицу. Все соседи также повыходили. От нашего дома все видно. Мы видели, что от пляжа идет дым. Конечно, на тот момент мы ничего не знали. Город у нас маленький. Люди узнали раньше, чем мы...

— Вы знали, что они на пляже?

— Нет, они жили отдельно. Потом, когда дозвонились, кто-то взял трубку Антона. Конечно, это было страшно. Я помню, крик: «… и ребенка!?» Спросили: «А ребенок?» «Никого нет». Это невозможная боль. Вы знаете, я не могла ни по телевизору ничего смотреть, ни что-то делать. Ужасная боль.

— Есть у вас какие-нибудь слова, которые вы хотели сказать всем этим людям? Летчику, который сбрасывал ракету…

— Моя мама ходила в церковь. Она говорила, что никогда нельзя проклинать людей. Наверное, я не права, но на тот момент я проклинала их. Правда. Наверное, это неправильно — я не знаю. Если этот летчик жив, если его не сбили — на следующий день ополченцы сбили самолет, не знаю, его или не его — мне кажется, что это так не проходит. Я не завидую ему. Это так просто не пройдет ни ему, ни его семье.