Сирия: На помощь «дороге жизни», или Зачем сирийская армия идет в наступление в Восточной Хаме

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Сирийские правительственные силы готовятся к новому броску на террористов запрещенного в РФ «Исламского государства»*. На этот раз силам Башара Асада предстоит зачистить восточную часть провинции Хама – территорию, примыкающую к «дороге жизни» на Алеппо.

Для чего сирийская армия собирает в кулак силы в Восточной Хаме, и как это наступление скажется на дальнейших действиях Дамаска - в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

От «кишки» Пальмиры – к широкому фронту

Спустя три месяца после освобождения Пальмиры силами сирийской армии, вопрос о полной зачистке провинции Хомс встал как никогда более остро. Террористы «Исламского государства», неся огромные потери, затаились в горных аулах и внутренних районах сирийской пустыни, отведя значительные силы к столице своего квазиобразования – Ракке. И сейчас основной вектор боев с ИГИЛ* плавно перемещается из центральных районов Сирии на восток.

При этом, террористы ИГИЛ по-прежнему контролируют значительную часть территории в провинции Хомс и Хама – вдоль по жизненно важной для сирийской армии трассы Алеппо — Ханассер — Саламия — Хама. Прозванная «дорогой жизни», по этой магистрали идет непрерывное снабжение группировки войск Сирии в провинции Алеппо. Кроме того, террористы удерживают часть территории провинции Хомс, богатой полезными ископаемыми.

На этапе прорыва сирийской армии к Пальмире военные эксперты высказывали мысль о том, что протягивание оперативной «кишки» к древнему городу может привести к растягиванию коммуникаций и к опасности внезапного окружения со стороны Хувейсиса на севере и Хнейфиса на юге. Однако после того, как сирийские правительственные силы освободили значительную часть территорий к юга от Пальмиры – в частности, фосфатные шахты Хнейфиса – и выбили террористов ИГИЛ с трассы Дамаск-Пальмира, оперативная «кишка» превратилась в широкий фронт, с которого удобно вести наступление.

Узел Акербата

О том, что сирийская армия, помимо плотных боев на востоке Пальмиры и наступления в сторону Дейр-эз-Зора, планирует начать наступление в Восточной Хаме со стороны Саламии, стало известно в понедельник, 29 мая. На первом этапе, целью операции станет освобождение от боевиков ИГ* сельской местности на востоке провинции и деблокада осажденной Саламии. Затем, собрав силы, сирийская армия планирует наступать широким фронтом по направлению к поселку Укайрибат (Акербат), чтобы с двух сторон осадить ключевой оплот ИГ в городе Хувейсис.

Уже известно, что в наступлении в Саламии примут участие, помимо отрядов Сирийской Арабской Армии, местные силы и добровольцы, сообщает информагентство Al-Masdar News. После того, как террористы ИГИЛ учинили массовую резню в Укайрибате, в результате которой погибли 35 жителей поселения, среди них 12 детей, местные силы Сил национальной обороны Сирии (NDF) выразили желание участвовать в наступлении в Саламии. Также в рядах наступающих замечены отряды проправительственного формирования «Щит Каламуна», которые участвуют в боях вместе с 3-й танковой бригадой САА.

Кроме того, прикрытие операции с воздуха сирийским правительственным силам оказывают ВКС России, которые нацелились на крупные колонны террористов, идущие от Ракки к Пальмире. Так, интенсивным авиаударам подверглись позиции боевиков ИГИЛ в Сухе, Аль-Баргутии и Абу Ханане.

Бои в Саламии, безусловно, несут позитивный смысл для сирийской армии, полагает политолог Александр Сотниченко – однако другие пути для сирийской армии от Саламии и Укайрибата могут быть просто закрыты. Зачистка вокруг трассы на Алеппо необходима, заявил эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей, в качестве дополнения к наступлению на Дейр-эз-Зор – однако любые попытки продвинуться с этих рубежей дальше будут остановлены уже курдами, штурмующими Ракку.

«Дальше продвигаться к Ракке не имеет смысла. Как мы понимаем, Ракка уже практически окружена курдами – и командование SDF ее не отдаст для штурма правительственным войскам Сирийской Арабской Республики».

Эксперт: наступление способствует продвижению к Дейр-эз-Зору

Как отмечает в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков, дорога Алеппо — Ханассер — Саламия — Хама не случайно называется «дорогой жизни»: за эту узкую полосу трассу идут бои уже не один год, и террористы постоянно пытаются прорваться к дороге с переменным успехом.

«Если мы взглянем на карту боевых действий – мы увидим, что среди тех территорий, которые сирийская армия освободила от ИГИЛ и «Ан-Нусры», к Алеппо ведет узкая полоска земли. У террористов всегда было желание перерезать эту узкую полоску – и такие попытки были постоянно. Поэтому расширить этот узкий коридор, чтобы прекратить контратаки ИГИЛ в сторону Пальмиры и Алеппо – это одна из главных стратегических задач, которую ставило себе сирийское командование».

Расширение территории, подконтрольной сирийской армии, приведет к исключению новых ударов ИГИЛ в сторону Пальмиры – наподобие тех, которые привели к отступлению из города в декабре 2016 года, отмечает эксперт. Но, безусловно, гораздо важнее для сирийском армии на данном этапе сформировать плацдармы для наступления в сторону Дейр-эз-Зора и Ракки.

«Такое расширение приведет сирийскую армию к возможности нанести удар по Ракке — конечно, в том случае, если ее не возьмут до того курдские отряды. Кроме того, на этом участке можно будет сформировать силы для броска в провинцию Дейр-эз-Зор. Но надо понимать, что сирийская армия – не многочисленная, и поэтому каждый удар просчитывается скрупулезно, чтобы получить наибольший эффект».

* Организация запрещена на территории РФ.