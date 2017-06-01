Полтавченко призвал участников ПМЭФ найти гармонию в мировой экономике
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Санкт-Петербург, 1 июня. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на открытии ПМЭФ заявил, что форум на берегах Невы посвящен поиску гармонии в мировой экономике.
«Главный тезис — поиск гармонии в мировой экономике. Этому посвящен форум на берегах Невы, который собрал более 6000 участников», — сказал губернатор Северной столицы.
Отметим, что мероприятия ПМЭФ в этом году объединены девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике».
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