Сбавь ход, пешеход: в Москве запустили проект «Светофор под ногами»

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В Москве, на проспекте Мира, запустили инновационный проект «Светофор под ногами». На светящейся полосе, располагающейся на асфальте, синхронно со светофором появляются команды «Стоп» и «Иди». Проект рассчитан в первую очередь на молодых людей, увлеченных коммуникациями и гаджетами — особенно школьников. По статистике, сегодня каждый российский школьник имеет мобильный телефон и увлечен компьютерными играми. А впереди длинные летние каникулы — значит, все больше времени дети будут проводить на улице. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

По словам разработчиков, на «стоп-линии» запрещающий сигнал светофора увидит любой увлеченный гаджетом пешеход — даже не отрывая взгляда от экрана.

«Мы надеемся на поддержку проекта в Москве. Видим необходимость установки таких светофоров вблизи школ, детских учреждений и на высокоаварийных перекрестках» — рассказал основатель компании «Айра», разработчика проекта, Юрий Берестов.

«Стоп-линия» изготовлена из селина — инновационного, очень прочного материала с прозрачной поверхностью, аналогов которого в мире нет. Это сугубо российская разработка. По словам Берестова, яркое свечение линии будет видно даже под снежным покровом толщиной в сорок сантиметров.

Безусловно, проект позволит лучше ориентироваться на дорогах и людям с ограниченными возможностями — слабовидящим или дальтоникам. По словам депутата Госдумы, заместителя председателя комитета по транспорту РФ Александра Старовойтова, присутствовавшего на открытии проекта, такие «стоп-линии» очень нужны перед всеми социальными объектами.

«Я знаю, что «стоп-линии» изготавливаются из отечественных материалов, поэтому стоимость проекта не должны быть высокой. Если столичный департамент транспорта решит установить такие «светофоры под ногами» на всех дорогам столицы, я поддержу этот проект в законодательном плане» — пообещал Александр Старовойтов.

Как сообщалось ранее, аналогичный проект был запущен 8 мая в столице Чечни при участии и поддержке Рамзана Кадырова.