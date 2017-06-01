Житель Сочи расстрелял экс-сожительницу и попытался покончить с собой

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Сочи, 1 июня. Следователи Сочи возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины, попытавшегося застрелить экс-сожительницу. Накануне вечером он выпустил в 30-летнюю женщину шесть пуль, а потом попытался покончить с собой. Сейчас он стал фигурантом дела по статье «Покушение на убийство».

По данным следствия, мужчина приехал к месту работы бывшей возлюбленной на улицу Свердлова, чтобы поговорить. Только когда он ее увидел, вместо разговора решил застрелить. Сделав несколько выстрелов, он попробовал совершить самоубийство. В итоге и женщина, и сам стрелок остались живы. Сейчас за их жизнь ведут борьбу местные врачи.

Следователь назначил судебно-медицинскую и баллистическую экспертизы. Устанавливаются точные причины случившегося.