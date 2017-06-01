Минобороны РФ поздравило летчиков военно-транспортной авиации видеороликом

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Москва, 1 июня. Российское министерство обороны опубликовало на своих интернет-ресурсах поздравления военнослужащим военно-транспортной авиации РФ. 1 июня отмечается как день военно-транспортной авиации в честь созданного в 1931 году опытного воздухо-десантного отряда.

«Сегодня исполняется 86-я годовщина со дня создания Военно-транспортной авиации (ВТА) Воздушно-космических сил (ВКС) России. В этот день в авиагарнизонах ВТА пройдут торжественные мероприятия с выносом Боевых знамен частей, построением личного состава», — сообщает Министерство обороны. В рамках мероприятий будет зачитан праздничный приказ командующего ВТА генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова.

В опубликованном к дню ВТА видеоролике можно видеть некоторые моменты работы пилотов, управляющих некоторыми из самых тяжелых и самых грузоподъемных самолетов в мире.