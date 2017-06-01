Ирак: в Мосуле под обстрелом ИГ ранено более 10 мирных жителей
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Мосул, 1 июня. Под минометным обстрелом «Исламского государства»* ранения получили 12 гражданских лиц.
Представители Иракской полиции сообщили, что группа мирных жителей попыталась сбежать из подконтрольной боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) части западного Мосула. Игиловцы открыли огонь, около 12 человек получили ранения различной степени тяжести. Мирные жители доставлены в больницу.
* Организация запрещена на территории РФ.
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