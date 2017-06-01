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Весь мир
Ирак: в Мосуле под обстрелом ИГ ранено более 10 мирных жителей

Ирак: в Мосуле под обстрелом ИГ ранено более 10 мирных жителей

13:06  1 Июня 2017
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Ирак: в Мосуле под обстрелом ИГ ранено более 10 мирных жителей

Мосул, 1 июня. Под минометным обстрелом «Исламского государства»* ранения получили 12 гражданских лиц.

Представители Иракской полиции сообщили, что группа мирных жителей попыталась сбежать из подконтрольной боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) части западного Мосула. Игиловцы открыли огонь, около 12 человек получили ранения различной степени тяжести. Мирные жители доставлены в больницу.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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