Ирак: в Мосуле под обстрелом ИГ ранено более 10 мирных жителей

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Мосул, 1 июня. Под минометным обстрелом «Исламского государства»* ранения получили 12 гражданских лиц.

Представители Иракской полиции сообщили, что группа мирных жителей попыталась сбежать из подконтрольной боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) части западного Мосула. Игиловцы открыли огонь, около 12 человек получили ранения различной степени тяжести. Мирные жители доставлены в больницу.

* Организация запрещена на территории РФ.