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Экономика
Голодец пообещала россиянам пенсию в два прожиточных минимума

Голодец пообещала россиянам пенсию в два прожиточных минимума

13:07  1 Июня 2017
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Голодец пообещала россиянам пенсию в два прожиточных минимума

Санкт-Петербург, 1 июня. Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец назвала социально оправданными и экономически приемлемыми  показатели роста пенсий, установленные стратегией развития пенсионной системы РФ. 

Напомним, стратегия предполагает рост пенсии до двух прожиточных минимумов пенсионеров.В сегодняшних условиях ближайшая перспективная цифра – 16,4 тыс. рублей, напомнила Голодец. В дальнейшем показатель должен выйти на цифру в 2,5 прожиточных минимума.

«Мы будем настаивать именно на этих цифрах, потому что считаем их и социально оправданными, и экономически приемлемыми", — подчеркнула она. 

Ранее стало известно о неутешительных прогнозах МЭР, по которым до 2035 года рост пенсий в РФ предполагается фактически нулевой. Информацию распространила газета «Ведомости».
 

Ярослава Замысловатова
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