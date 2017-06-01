Истерика Европы на грани суицида: Боливар мировой экономики не вынесет двоих

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31 мая Еврокомиссия официально высказалась за:

— создание аналога treasures федерального казначейства США в еврозоне;

— создание Европейского валютного фонда;

— назначение штатного председателя заседаний министров финансов стран еврозоны;

— единое внешнее представительство еврозоны, в том числе — в МВФ;

— создание и выпуск суверенных секьюритизированных ценных бумаг на основе облигаций в еврозоне.

Если данные предложения будут приняты и начнут воплощаться на практике, это будет означать только одно: Евросоюз (читай, франко-германский альянс при поддержке части транснациональных «антитрамповских» финансовых элит) объявляет войну США. Потому что Боливар мировой экономики не вынесет сразу двоих: доллар и евро. Тут или–или.

Изгнание из еврорая

То есть недавно сказанная и сразу же получившая широкую известность фраза бундесканцлерин Ангелы Меркель: «Европейцы должны взять свою судьбу в свои руки», — это не просто слова, а целая программа действий. Которая должна включать в себя, помимо отмеченных выше финансовых акций, также создание европейской армии, спецслужб и масс-медиа.

Короче говоря, на европейской территории планируется такая же «реплика США», как «реплика Великобритании» на американской территории после 1913 года. При этом, правда, предполагается — через концепцию «Европы разных скоростей» — одновременное «изгнание из еврорая» согрешивших с Америкой «младоевропейцев», находящихся, к тому же, за пределами зоны евро.

Это тем более интересно, что чуть ранее свои претензии на роль глобального лидера выдвинул и Китай (выступление Председателя КНР Си Цзиньпина на Давосском форуме в феврале 2017 года), а Великобритания, напротив, дистанцировалась от «единой Европы» путем Брекзита и продолжает — устами премьер-министра Терезы Мэй — настаивать на своем «антиевропейском» выборе.

Иными словами, после беспрецедентного «большого вояжа» Дональда Трампа и визита Владимира Путина к друзьям Эммануэля Макрона мировая политика стала напоминать ту самую мутную воду, где хорошо ловить рыбку. И не маленькую, а большую. И не простую, а золотую. Но точно так же можно, словно пушкинская старуха, остаться у разбитого корыта.

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Чтобы избежать подобной развязки, неплохо бы заранее определиться с уровнем собственных притязаний. То, что «границы России нигде не заканчиваются», — не только хорошо и правильно как принцип («Наша история равна нашей географии»), сегодня это еще и бесспорный медицинский, то есть геополитический факт. Однако «определиться на местности» все равно необходимо. Тем более что воду «замутили» не просто так, и в ближайшее время хаоса будет становиться все больше и больше, а вместе с ним будут нарастать неопределенности и риски.

Европа в слабой позиции

Поэтому вернемся к нашим европейским «партнерам». Очевидно, что они — по отношению и к США, и к КНР, и даже к России — находятся в абсолютно слабой позиции. Дело здесь даже не в деньгах и не в армии. И то, и другое — дело наживное. Но классический «спор злата и булата» должен же вестись на каком-то языке. А у Евросоюза нет своего общепризнанного языка общения. Немецкий? Французский? Испанский? Итальянский? Эсперанто? Латынь? Его просто нет!

Конечно, в данной функции ЕС до сих пор использовал преимущественно английский, но теперь, после выхода Великобритании и отрицания Трампа, английский язык на территории ЕС может получить статус, близкий к нынешнему статусу русского языка на территории Украины: уничтожили бы, но без него — никак.

Так что договариваться между собой: по деньгам, по вооруженным силам и так далее, — наши братья-европейцы могут еще очень долго и безрезультатно. И сама их попытка придать Евросоюзу военно-политическое и информационно-финансовое значение нового «центра силы» глобальных масштабов в современных условиях должна рассматриваться как скрытая попытка самоубийства. Вернее, шантажа «дяди Сэма» попыткой самоубийства: мол, или вы там в своей Америке что-то срочно решаете с вашим Трампом, или мы тут устроим — без вас! — свою собственную Америку, с блэкджеком и девицами с пониженной социальной ответственностью...

Есть подозрения, что подобную политическую истерику в Европе не только заранее просчитали, но и умело ее разжигают. Поэтому результат, как говорится, немного предсказуем: Германии вместе с Францией и прочей «старой Европой» придется платить первыми и в полном объеме. А долги государств Евросоюза и их корпораций, в том числе финансовых, намного превышают даже аналогичные американские показатели, по недоразумению считающиеся рекордными.

В частности, внешний долг США (Gross External Debt Position), по состоянию на 31.12.2016 года, составлял 18,325 трлн долл., в то время как внешний долг Франции — 5,633 трлн долл., ФРГ — 5,624 трлн долл., Голландии — 3,733 трлн долл., Испании — 2,57 трлн долл., Италии — 2,684 трлн долл., Ирландии — 2,357 трлн долл., Люксембурга — 2,146 трлн долл., не говоря уже про всякую мелочь типа Бельгии — 1,116 трлн. долл., Португалии — 399 млрд долл., или Греции про которую все говорят и беспокоятся — 320 млрд долл. Единственное светлое пятно на этом фоне — Дания, которая в марте 2017 года довела свой внешний долг до нуля. Впрочем, она не входила в «еврозону».

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Но так-то суммарные 26,582 трлн долл. внешнего долга — это почти в полтора раза больше, чем у США. Конечно, значительная часть этой суммы — «кросс-европейские» долги, но от этого никому не легче...

Поэтому позиция Великобритании, которая со своим астрономическим долгом в 9,836 трлн долл. решила не «попадать» под «общеевропейскую раздачу», или Швейцарии, которая уже год назад «отвязала» свой франк от евро, вполне понятны. Если «еврозонопейцы» что-то и смогут взять в свои руки, то только собственные долги. А вот удержат ли? Посмотрим.