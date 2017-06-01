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Политика
Путин объяснил наращивание военного потенциала РФ

Путин объяснил наращивание военного потенциала РФ

13:01  1 Июня 2017  /обновлено: 13:56  01 Июня 2017
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Путин назвал причину наращивания военного потенциала РФ

Стрельна, 1 июня. Наращивание российского военного потенциала на Дальнем Востоке и Курилах носит оборонительный характер и не является инициативой России, объявил президент Владимир Путин.

«Реагируем на укрепление у своих границ», — напомнил президент.

Президент Путин прокомментировал заявления ряда иностранных политиков о наращивании военного потенциала России, отметив, что РФ реализует свое право на оборону, в то время как США фактически пытаются заново запустить гонку вооружений, продвигая свою систему ПРО по всему миру. Президент отметил, что считает, что в отношении России используются двойные стандарты.

«Конечно, все понимают, о чем идет речь! Чего вы молчите-то? Вы все молчите, ситуация усугубляется, ведь это подталкивает гонку вооружений», — обратился Путин к мировым лидерам, комментируя расширение ПРО.

 

#путин
Валентин Меликов
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