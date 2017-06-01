Путин объяснил наращивание военного потенциала РФ

В Избранное

Скопировать

Стрельна, 1 июня. Наращивание российского военного потенциала на Дальнем Востоке и Курилах носит оборонительный характер и не является инициативой России, объявил президент Владимир Путин.

«Реагируем на укрепление у своих границ», — напомнил президент.

Президент Путин прокомментировал заявления ряда иностранных политиков о наращивании военного потенциала России, отметив, что РФ реализует свое право на оборону, в то время как США фактически пытаются заново запустить гонку вооружений, продвигая свою систему ПРО по всему миру. Президент отметил, что считает, что в отношении России используются двойные стандарты.