Атмосферное давление в Москве побило рекорд 60-летней давности

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Москва, 1 июня. Атмосферное давление в Москве упало до отметки 733,2 миллиметра ртутного столба, побив тем самым рекорд 60-летней давности для первого дня лета. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

В прошлом году насчитывалось только 17 дней, когда атмосферное давление было ниже этой отметки, однако все эти дни приходились на холодное время года. Синоптики предупреждают, что из-за экстремально низкого атмосферного давления у метеочувствительных людей может ухудшиться самочувствие, передает Телеканал 360.

Ранее метеорологи заявили, что летняя погода вернется в столицу только на следующей неделе после ухода циклона, который принес дожди и штормовой ветер.