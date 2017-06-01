В Петербурге введены беспрецедентные меры безопасности в воздухе

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Санкт-Петербург, 1 июня. В связи с тем, что начало прибытия гостей на Кубок Конфедераций в этом году совпало с проведением международного Петербургского экономического форума (ПМЭФ), то в воздушном пространстве города введены беспрецедентные меры безопасности.

Причем, как рассказал источник в Росавиации, это даже связано не столько с футбольным турниром, сколько с ПМЭФ, поскольку на форум приехали главы государств и первые лица страны.

На время проведения ПМЭФ полеты авиации общего назначения будут прекращены (исключения составит, естественно, МЧС и санавиация). Связано это, в основном, с тем, что полеты могут совершать летательные аппараты представителей правительств различных стран, прибывших на форум.