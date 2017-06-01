МВД РФ предлагает ввести «презумпцию доверия» к полицейским

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Москва, 1 июня. В России должна быть введена так называемая презумпция доверия к правоохранительным органам по аналогии с зарубежными странами, считает замглавы МВД РФ Игорь Зубов.

Сегодня в ходе слушаний в комитете Совета Федерации по безопасности замглавы МВД РФ Игорь Зубов прокомментировал вопрос доверия россиян к правоохранительным органам. Он призвал учесть опыт других стран, где существует некая презумпция доверия к полиции, когда ее действия априори рассматриваются гражданами законными. И при определенных обстоятельствах лишь после соответствующего решения судебных органов доказывается превышение полномочий.

«Если сотрудник полиции предъявляет законные требования, то любой гражданин обязан их исполнить. Это должно быть в крови у каждого человека», — прокомментировал представитель силового ведомства. Также он заметил, что МВД очищает свои ряды от сотрудников, компрометирующих силовиков.