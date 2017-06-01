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Украина
«Яндекс» пригрозил покинуть Украину из-за санкций

«Яндекс» пригрозил покинуть Украину из-за санкций

17:30  1 Июня 2017
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«Яндекс» пригрозил покинуть Украину из-за санкций

Санкт-Петербург, 1 июня. Генеральный директор «Яндекса» Александр Шульгин заявил, что украинские санкции делают невозможным деятельность компании в стране.

Шульгин подчеркнул, что санкции Украины против «Яндекса» и ряда других российских компаний привели к тому, что деятельность предприятия стала невозможной на территории страны.

«Яндекс» пригрозил покинуть Украину из-за санкций

Прежде всего, это вредит именно украинскому обществу и украинскому государству, отметил генеральный директор, но «Яндекс» вынужден подчиниться законодательному решению. Шульгин предположил, что, скорее всего, это приведет к сокращению или даже обнулению деятельности «Яндекса» на Украине.

#александр шульгин
Алексей Громов
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