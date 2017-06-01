Турчинов на тропе войны: чем обернется для Украины визовый режим с Россией

В Избранное

Скопировать

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов выступил за скорейшее введение визового режима с Россией.

«Я считаю, что это вопрос не просто назревший-перезревший, его надо реализовать как можно быстрее. У нас будет открыт въезд в Европу, и на востоке надо выстраивать границы», — заявил он.

Турчинов также не преминул добавить, что защищать Европу от «российской агрессии» есть «историческая миссия» Украины и украинского народа.

Напомним, что ранее фракция коалиции «Народный фронт» в украинском парламенте вновь призвала народных депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной. Если россиянам потребуются оформлять визы для того, чтобы въехать на Украину, то и украинцам придется делать то же самое, если они захотят съездить в Россию.

Итак, не успела Европа раскрыть свои двери для Украины, как в Киеве уже слышны призывы закрыть врата в Россию.

Будет ли предложение Турчинова услышано в Верховной раде? Если между Россией и Украиной начнет действовать визовый режим, что это будет значить для жителей обеих стран? В этом Федеральному агентству новостей помог разобраться Владимир Корнилов, глава Центра евразийских исследований.

«Обратите внимание, когда велись долгие споры по поводу безвизового режима с ЕС, когда Киев добивался этого режима, многие эксперты — и российские, и украинские — предупреждали, что сразу же за «безвизом» с Европой последует визовый режим с РФ. Между тем все промайданные, свидомые эксперты на все лады, из телевизора и со всех трибун, с пеной у рта доказывали: «Вы все врете, безвизовый режим с Россией сохранится». Теперь же Турчинов в открытую, прямо, увязал эти две темы и после введения безвизового режима с Европой требует введения визового с Россией. Все это лишний раз подтверждает, что украинцам на уши вешают лапшу, и что вся эта ложь не имеет ничего общего с действительностью», — заявил Владимир Корнилов в беседе с корреспондентом ФАН.

Таким образом, то, что за «безвизом» с Европой последует визовый режим с Россией, в принципе, вполне логично, считает политолог.

«В Раде немало людей, которые уже давно хотели сами озвучить эту идею и с радостью проголосуют за визовый режим с РФ. Я не исключаю такого варианта. Конечно же, еще раз повторю, что больнее всего подобное решение ударит по самим украинцам — по гражданам Украины, которые имеют родственников, работу и жилье на территории Российской Федерации. Это будет катастрофой для многих из них», — продолжает Корнилов.

Разумеется, не все разделяют идеи Турчинова. Эксперт не сомневается, что даже среди представителей украинской власти есть много не желающих вводить визовый режим с Россией.

«Конечно, не все поддерживают эту инициативу. Масса украинских чиновников имеет родственников на территории РФ. Когда-то, еще в «оранжевые времена», я помню, Россия объявила персонами нон грата целый ряд украинских политических деятелей, включая, кстати, и Петра Порошенко. Для всех них это был очень болезненный удар. Я вспоминаю, как все они стояли в очереди в российское посольство, а затем клянчили, чтобы их имя убрали из черного списка. И Порошенко там был, и многие другие деятели Майдана», — отмечает Корнилов.

И сейчас не следует забывать, что для значительной части киевского политикума выгодно наличие безвизового режима с Россией. «Все эти люди имеют свои дачи и свой бизнес в России, свои квартиры в Москве. Для них необходимость получать визу также может составить проблему», — подчеркивает политолог.

«Тем не менее не будем забывать, что решение о том, вводить или нет визовый режим с РФ, будет принимать не тот или иной украинский политик и не украинский МИД, уже давно утративший всякую самостоятельность и субъектность. Нет. Решать будут европейские чиновники, навязавшие свою волю Украине. Что там решат? Уж им-то точно нет никакого дела до того, как от их решения будут страдать миллионы украинцев или конкретные украинские чиновники», — подводит итог глава Центра евразийских исследований.