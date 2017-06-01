Путин рассказал о разногласиях и точках соприкосновения с Меркель
Стрельна, 1 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что у него и канцлера ФРГ Ангелы Меркель есть разногласия и точки соприкосновения.
На предстоящих выборах в Германии у Москвы каких-то предпочтений нет, добавил глава государства, пояснив, что главное — это настрой на конструктив.
Путин добавил, что у России и Германии есть точки соприкосновения, которые касаются экономики и международной политики. Однако есть вопросы, к решению которых страны подходят по-разному.
Президент отметил, что почти не знает лидера социал-демократической партии Германии Мартина Шульца, который будет соперничать с объединением Меркель.
«Но это опытный человек, он давно в политике и в европейской, и в немецкой, вернулся недавно в немецкую политику», — отметил Путин.