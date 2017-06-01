Путин рассказал о разногласиях и точках соприкосновения с Меркель

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Стрельна, 1 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что у него и канцлера ФРГ Ангелы Меркель есть разногласия и точки соприкосновения.

На предстоящих выборах в Германии у Москвы каких-то предпочтений нет, добавил глава государства, пояснив, что главное — это настрой на конструктив.

Путин добавил, что у России и Германии есть точки соприкосновения, которые касаются экономики и международной политики. Однако есть вопросы, к решению которых страны подходят по-разному.

Президент отметил, что почти не знает лидера социал-демократической партии Германии Мартина Шульца, который будет соперничать с объединением Меркель.