Путин: Россия никогда не занималась кибератаками на государственном уровне

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Москва, 1 июня. Президент России Владимир Путин сегодня заявил, что РФ никогда не занималась кибератаками на государственном уровне. По его мнению, никакие хакеры не могут кардинально изменить ход избирательной кампании в другом государстве.

«На государственном уровне мы никогда этим (атаками хакеров. — Прим. ФАН) не занимаемся, вот что самое важное», — сказал российский лидер.

Президент добавил, что ни один хакер не может кардинально изменить ход выборов в других странах.

Добавим, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об отсутствии фактов, подтверждающих вмешательство Москвы в выборы на территории других государств и призвал западных партнеров подкрепить свои обвинения конкретными данными и фамилиями.