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Политика
Путин: Россия никогда не занималась кибератаками на государственном уровне

Путин: Россия никогда не занималась кибератаками на государственном уровне

12:54  1 Июня 2017  /обновлено: 14:14  01 Июня 2017
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Путин: Россия никогда не занималась кибератаками на государственном уровне

Москва, 1 июня. Президент России Владимир Путин сегодня заявил, что РФ никогда не занималась кибератаками на государственном уровне. По его мнению, никакие хакеры не могут кардинально изменить ход избирательной кампании в другом государстве.

«На государственном уровне мы никогда этим (атаками хакеров. — Прим. ФАН) не занимаемся, вот что самое важное», — сказал российский лидер.

Президент добавил, что ни один хакер не может кардинально изменить ход выборов в других странах.

Добавим, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об отсутствии фактов, подтверждающих вмешательство Москвы в выборы на территории других государств и призвал западных партнеров подкрепить свои обвинения конкретными данными и фамилиями.

Алексей Громов
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