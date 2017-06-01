Апраксин двор и Восточный диаметр принесут Петербургу более 100 млрд рублей инвестиций

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Санкт-Петербург, 1 июня. Власти Петербурга планируют заключить на ПМЭФ важное соглашение, которое привлечет инвестиции на сумму более 100 млн рублей.

Примерную схему новой скоростной трассы — Восточного диаметра, а также проект реконструкции Апраксина двора показали на стенде в рамках форума. Последний должен быть реализован к 2023 году. Для этого Петербург планирует привлечь еще 20 млрд рублей инвестиций.