Апраксин двор и Восточный диаметр принесут Петербургу более 100 млрд рублей инвестиций
Санкт-Петербург, 1 июня. Власти Петербурга планируют заключить на ПМЭФ важное соглашение, которое привлечет инвестиции на сумму более 100 млн рублей.
Примерную схему новой скоростной трассы — Восточного диаметра, а также проект реконструкции Апраксина двора показали на стенде в рамках форума. Последний должен быть реализован к 2023 году. Для этого Петербург планирует привлечь еще 20 млрд рублей инвестиций.
«Среди перспективных есть культурное пространство «Конюшенное ведомство», развитие территорий пассажирского порта «Морской фасад», пансионат для пожилых людей, развитие города-спутника «Южный», арт-квартал на Васильевском острове и другие, — цитирует пресс-службу губернатора «Комсомольская правда — Петербург».