Путин заявил, что Россия не будет безвольно наблюдать за разрастанием ПРО США

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 1 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва не собирается безвольно наблюдать за разрастанием американской ПРО. Как отметил российский лидер, это также относится и к появлению элементов ПРО США в Южной Корее.

На встрече с главами международных информагентств Путин отметил, что даже если КНДР объявит о свертывании своей ядерной программы, США найдут другой предлог для расширения ПРО.

Так, президент акцентировал внимание на элементах ПРО и базах НАТО, которые продвигаются к российским границам.

«Ну а что мы должны делать? Смотреть на это, что ли?.. Молча, безвольно… Нет, этого не будет. Мы реагируем», — подчеркнул Путин.

Напомним, ранее министр иностранных дел КНР Ван И сообщил, что власти Китая выступают против размещения систем ПРО THAAD в Южной Корее под предлогом ядерной проблемы Северной Кореи.