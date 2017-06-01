Крупнейшее в мире колесо обозрения может появиться в Петербурге

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Санкт-Петербург, 1 июня. Новое колесо обозрения может появиться в Петербурге. Соответствующий проект был представлен на экономическом форуме, который в настоящее время проходит в Северной столице.

На одной из витрин изображен макет колеса обозрения с фиолетовой подсветкой. Минимальная ориентировочная высота объекта составит 170 метров — это выше, чем аналогичные сооружения в Сингапуре (163 метра) и в Лас-Вегасе (168 метров), которые считаются крупнейшими в мире. Аттракцион предполагается разместить в Парке 300-летия Петербурга, на берегу Невы или на окраине города. Там же, на витрине, есть плазменная панель, на которой посетители форума могут выразить свое мнение относительно строительства колеса. На данный момент проект набрал 4 тыс. голосов «за» и 1 тыс. — «против».

«Мы считаем, что появление такого объекта сможет раскачать туристический потенциал Северной столицы. Петербург – очень консервативный город, ему нужно яркое, сияющее сердце. Мы уверены, что колесо обозрения понравится как местным жителям, так и туристам», — рассказала «Комсомольской правде — Петербург» управляющий директор департамента управления активами компании NAIBecar Ольга Шарыгина.