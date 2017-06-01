Россия и Сербия создают особую экономическую зону

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Санкт-Петербург, 1 июня. Вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил о планах России и Сербии создать совместную особую экономическую зону, где будут сосредоточены российские высокотехнологичные предприятия.

Перспективы по ее созданию стороны обсудят уже этой осенью на заседании российско-сербской межправкомиссии. Договоренности об этом, по его словам, были достигнуты сегодня с и.о. председателя правительства Сербии Ивицей Дачичем.

«Мы рассчитываем на то, что нам удастся уже предметно обсудить такой вопрос, как создание особой экономической зоны, совместной экономической зоны, где могли бы быть локализованы российские высокотехнологичные предприятия», — сказал Рогозин.