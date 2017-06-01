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Политика
Путин о русофобских настроениях на Западе: Так и хлещут через край

Путин о русофобских настроениях на Западе: Так и хлещут через край

12:49  1 Июня 2017  /обновлено: 14:00  01 Июня 2017
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Путин назвал причины русофобии на Западе

Москва, 1 июня. Президент России Владимир Путин видит причины русофобских настроений на Западе в утверждении многополярного мира, который монополистам не по душе.

«Мне бы хотелось высказаться по поводу причин того, что происходит, а они очевидны, в некоторых стран (русофобия. — Прим. ФАН) прямо так и хлещет через край. Это связано с тем, что утверждается многополярный мир, а это не нравится монополистам», — сказал российский лидер.

Добавим, ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков объяснил «русофобские припадки» американских политиков попыткой скрыть собственные проблемы.

Алексей Громов
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