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Сидней, 1 июня. По оценке экспертов из Института экономики и мира в австралийском Сиднее, кровавый конфликт на востоке Украины обошелся всей стране приблизительно в 20,4% от общего ВВП Украины в 2016 году. Украина в Глобальном индексе миролюбия заняла 154-е место.

По подсчетам экспертов, общие потери от вооруженного конфликта в Донбассе составляют более 66,7 млрд долларов по индексу покупательской способности — около 20% валового внутренного продукта Украины в 2016 году. Таким образом, конфликт с момента своего начала лишил украинцев пятой части всех доходов.

В Глобальном индексе миролюбия, опубликованном институтом, самыми миролюбивыми странами были признаны Исландия, Новая Зеландия и Португалия. Среди наименее миролюбивых стран — Ирак, Афганистан и Сирия, где бушуют войны против международного терроризма.

Самым милитаризованным государством в мире оказался Израиль, на второе место авторы рейтинга поставили Россию, объявив РФ даже более милитаризованным государством, чем Северная Корея. При этом Украина, где не прекращается война и прошли несколько внеочередных призывов, оказалась лишь на 12-м месте.