Самый большой самолет в мире впервые покинул ангар в США: появилось видео

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Сиэтл, 1 июня. Компания Stratolaunch представила самый большой в мире самолет, который предназначен для запуска космических ракет-носителей. Размах его крыльев составляет 117 метров.

По словам генерального директора компании Джина Флойда, презентация нового самолета станет важным шагом к созданию удобного, надежного и привычного способа доставки грузов в околоземную орбиту. В данный момент компания проводит наземные и летные испытания воздушного судна. В Сети появился первый ролик с участием самолета:

Флойд уточнил, что самолет создавался специально для запуска ракет-носителей Pegasus XL, которые, в свою очередь, создает корпорация Orbital OTK. Таким образом, Stratolaunch сможет запустить сразу три ракеты. Общая масса аппарата составляет 250 тонн, с полной нагрузкой — 590 тонн.