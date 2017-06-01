Бронемашина «Курганец-25»: идеальная для городских боев

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«Курганец-25» является перспективной средней гусеничной платформой, разработкой которой занимается концерн «Тракторные заводы». В разработке платформы принимает участие множество других предприятий, включая ЦНИИ «Буревестник». Платформа была сконструирована по модельному принципу. Это даст возможность облегчения и ускорения производства и ремонта бронетехники на ее базе. В 2017 году должны начаться государственные испытания. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

В настоящий момент о машине известно достаточно мало, поскольку работа над ней идет под грифом «совершенно секретно». Однако некоторые детали уже стали общественным достоянием. Так, бронемашины семейства «Курганец-25» достаточно заметно тяжелее своих предшественников. Например, БМП-1, которая в 1965 году положила начало боевым машинам пехоты, весила всего 13 тонн. БМП-2 к 1980 году стала тяжелее всего на тонну. В свою очередь БМП-3 «набрала» почти 19 тонн. А машина класса «Курганец-25» уложилась в 25 тонн, что, кстати, следует из названия.

Предполагается, что крепкая броня «Курганца-25» позволит бронемашине эффективно работать под прикрытием «огневого вала». Речь идет об артиллерийском приеме, когда перед наступающими подразделениями создается огненная завеса. В такой крайне опасной обстановке всегда есть риск получить осколочное ранение. В свою очередь «Курганец-25» должен защитить солдат от неприцельного огня.

Кроме того, новая бронемашина отличается от предыдущих моделей не только массой, но и большим силуэтом — 3 020 (с боевым модулем). По этому параметру «Курганец-25» приблизился к западным аналогам. Современному бойцу мотострелкового соединения, учитывая его 30-килограммовую экипировку, нужно обеспечить дополнительное место в десантном отсеке.

Военный эксперт Юрий Лямин, беседуя с корреспондентом ФАН, отметил: наконец-то в России пошли по пути создания достаточно хорошо защищенной машины. Основной проблемой предыдущих наших БМП была их недостаточно хорошая защищенность, особенно с бортов и кормы. Это приводило к серьезным потерям легкой бронетехники в городских боях.