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Политика
Украина предлагает перенести точку приема транзитного газа на границу РФ

Украина предлагает перенести точку приема транзитного газа на границу РФ

13:00  1 Июня 2017
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Украина предлагает перенести точку приема транзитного газа на границу РФ

Киев, 1 июня. Киев намерен провести переговоры с участием Москвы и Брюсселя и обсудить перенос точки приема транзитного газа с запада на восток страны — к границе РФ. Об этом говорится в проекте государственной энергетической стратегии, которая рассчитана до 2035 года. Он опубликован на сайте министерства энергетики Украины. 

«В краткосрочной перспективе – кардинальный пересмотр контрактных отношений с РФ через переговорный процесс в трехстороннем формате ЕС-Украина-РФ, с целью внесения изменений в схемы приемки-передачи транзитных объемов газа с западной на восточную границу Украины при содействии Европейского союза», — говорится в документе. 

Украина предлагает перенести точку приема транзитного газа на границу РФ

Пока это лишь проект стратегии, его еще предстоит утвердить кабинету министров. Добавим, что Украина уже не впервые пытается добиться переноса. С аналогичной инициативой она обращалась в Еврокомиссию три года назад.

Алексей Громов
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