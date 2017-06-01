Путин: Попытки сдерживать Россию имеют нулевой эффект

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Санкт-Петербург, 1 июня. Российский президент Владимир Путин заявил, что попытки сдерживать Россию не работают и дают нулевой эффект.

Сегодня глава государства, будучи с визитом в Петербурге, заявил, что попытки сдерживать Россию дают нулевой результат. Такое мнение он выразил на встрече с главами российских и иностранных информационных агентств.

По словам Владимира Путина, ряд стран предпринимали нарушающие международное право попытки сдерживать стремление Москвы к реализации национальных интересов, в том числе путем введения санкций.

«Некоторое время назад наши партнеры в отдельных странах или группе стран начали предпринимать попытки сдерживать Россию, сдерживать ее законное стремление к обеспечению своих национальных интересов, предпринимая всякие не вписывающиеся в рамки международного права действия, в том числе, ограничения экономического характера, а теперь видят, что это не работает, эффект — нулевой», — заявил российский лидер.

Напомним, что сегодня в Константиновском дворце намечена встреча президента с представителями инвестиционных фондов, объем капитала которых оценивается в 11 трлн долларов.