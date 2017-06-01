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Политика
Глава МИД Сербии назвал приоритетами военный нейтралитет и хорошие отношения с Россией

Глава МИД Сербии назвал приоритетами военный нейтралитет и хорошие отношения с Россией

12:46  1 Июня 2017
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Глава МИД Сербии назвал приоритетами военный нейтралитет и хорошие отношения с Россией

Санкт-Петербург, 1 июня. Сербия не намерена вступать в НАТО, при этом она настроена на развитие позитивных отношений с Россией в политическом и экономическом плане. Об этом заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич в рамках ПМЭФ.

Министр подчеркнул, что дружественность в отношениях РФ и Сербии не исчезнет даже при новом правительстве. «Не изменится и наша военная нейтральность, Сербия не намерена вступать с НАТО и намерена развивать хорошие отношения с РФ не только в политическом, но и экономическом плане», — добавил он.

Глава ведомства отметил, что Белград нацелен на увеличение товарооборота с РФ до 4 млрд долларов.

Алексей Громов
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