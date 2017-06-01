Дело чести: глава МИД Сербии заявил о непреклонности Белграда в вопросе санкций против РФ

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 1 июня. Министр иностранных дел Сербии в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме объявил, что причины, по которым Белград не стал присоединяться к антироссийским санкциям лежат не только в политической плоскости.

Выступая на ПМЭФ-2017 в рамках бизнес-диалога «Россия — Сербия: перспективы экономического сотрудничества» Ивица Дачич объявил, что решение, принятое Белградом в связи с вопросом о санкциях против РФ является «вопросом морали». В дальнейшем Белград намерен не отступать от этой позиции.

Напомним, ранее в свете вступления Черногории в НАТО избранный президент Сербии Александар Вучич отметил, что Сербия рассматривает вопрос о присоединении к Североатлантическому альянсу, поскольку это бы привело к расколу в стране.