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Санкт-Петербург, 1 июня. Сегодня российский президент Владимир Путин встретится в Константиновском дворце с представителями суверенных и инвестиционных фондов, общий объем капитала которых составляет $11 трлн.

Глава государства Владимир Путин проведет встречу с представителями суверенных и инвестиционных фондов, объем капитала которых оценивают в $11 трлн. По словам главы банка «ФК Открытие» Рубена Агабенгяна, несмотря на санкции, у инвесторов существует определенный интерес к российской экономике, это связано с тем, что санкции обуславливают чисто юридические ограничения по участию некоторых типов инвесторов в ведении бизнеса.

«При этом очень важно, что Россия и её эмитенты продолжают доказывать, что Россия — это понятный, хороший партнёр, который не нарушает взятых на себя обязательств», — сказал спикер на полях Петербургского международного экономического форума. Аганбегян подчеркнул, что для страны важно продолжать работать таким образом, чтобы поддерживать высокий имидж.