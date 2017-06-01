Путин: Россия готова работать с любым канцлером Германии

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Санкт-Петербург, 1 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что России все равно, кто будет канцлером Германии. Российский лидер подчеркнул, что Москва готова работать со всеми, кто нацелен на конструктив.

Так, на встрече с руководителями международных информационных агентств Путин выразил надежду, что ФРГ возглавят люди, которые в состоянии «оценить весь этот значимый комплекс наших отношений». По словам главы российского государства, фундаментальные факторы отношений РФ и Германии будут играть свою позитивную роль, кто бы не был во главе Федеративной республики.

Путин при этом подчеркнул, что имеет множество точек соприкосновения с действующим канцлером Германии Ангелой Меркель. Как отметил президент, они касаются экономики и международной политики. Однако есть вопросы, к решению которых страны подходят по-разному, заключил Путин.