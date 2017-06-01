Мозгов рассказал, когда в НБА интересуются Россией

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Москва, 1 июня. Первый российский чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс» Тимофей Мозгов рассказал о жизни в США, а также об интересе одноклубников к России, Сирии и президенту США Дональду Трампу.

Центровой «Лейкерс» отметил, что ему абсолютно комфортно играть в НБА и он не думает о том, тяжело ли быть одному среди чужих. Мозгов рассказал, что одноклубники «интересуются Россией зачастую тогда, когда что-то бомбанет в Сирии».

«Конечно, когда был мельдониевый скандал, когда Олимпиада в Сочи проходила, когда в Сирии что-нибудь бомбанет, тогда, бывает, некоторые ребята, следящие за новостями, интересуются, что у нас в России происходит», — передает слова баскетболиста Газета.Ru.

Кроме того, Мозгов рассказал, как в Америке относятся к новому лидеру страны Дональду Трампу, отметив, что у многих было не просто нежелание его победы в президентской гонке, а реальная личная неприязнь.

Чемпион Евро-2011 признался, что не понимает, с чем связана такая неприязнь, добавив, что многие считают его сумасшедшим расистом.