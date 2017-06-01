Готовьте санитаров: Дмитрий Лекух о приступе шизофрении у «небратьев»

В Избранное

Скопировать

У меня уже давно есть такое ощущение, что Российской Федерации не надо посылать на Украину войска. Ей надо посылать туда санитаров.

Слишком уж много поводов к этому дают в последнее время мозаичные события в политической и общественной жизни этой территории, упорно складывающиеся в целостную картину далеко не вялотекущей шизофрении.

Так, в частности, не далее как позавчера пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская известила общественность (разумеется, через фейсбук; у них вообще есть такая манера — общаться с народом через всевозможные соцсети), что Украина открыла уголовное дело против должностных лиц России за ведение «гибридной войны».

Если точнее, то — это надо цитировать дословно! — за «преступные действия российских спецслужб в информационном поле Украины, особенно Крыма, накануне, во время и после незаконного захвата Автономной Республики».

Особый игриво-виртуальный фон этой замечательной новости придает тот факт, что дело сие, по словам представительницы СБУ, возбуждено виртуальной прокуратурой, существующей только в виртуальном пространстве украинского политикума украинской Автономной Республики Крым.

Короче, виртуальное уголовное дело виртуальной республики за преступления в информационном, считай виртуальном, поле.

Королева в восхищении, что тут еще можно сказать.

Крестик и трусы

Но это далеко не самое «вкусное» из приходящих с соседней территории восхитительных новостей.

Так, вчера стало известно, что Верховная рада Украины, вдогон к электронным СМИ, намерена ввести квоту в размере 50% на использование украинского языка и в печатной прессе. О наличии соответствующего законопроекта сообщила глава комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

Как человек, приличную часть своей трудовой биографии проведший именно в ежедневной газете, тут уж я взвыл по-настоящему. Я просто должен этого гибридного двуязычного уродца увидеть своими собственными глазами!

Киев, кстати, тоже наш: Дмитрий Лекух об истерике Порошенко из-за Анны Русской

А еще я очень хочу видеть человека, который эту красоту будет выписывать или покупать. Ибо это будет похлеще знаменитого Бориса Абрамовича из анекдота про баню, крестик и трусы.

На этом фоне меркнет даже арест департаментом государственной исполнительной службы министерства юстиции Украины счетов компании «Укргаздобыча», которая обеспечивает извлечение из недр около 70% природного газа на территории страны.

Где же санитары?

Не менее забавно выглядит и утвержденный правительством этой ни от кого не зависимой территории «умеренный» среднесрочный прогноз роста ВВП в 2018–2020 годах на уровне 3–4% ежегодно.

Причем вице-премьер Степан Кубив отметил, что есть и второй сценарий. Который предполагает, дословно, «более оптимистичное развитие и активную адаптацию бизнеса к трендам мировой экономики». И поэтому, по словам вице-премьера, в течение 2018 и 2019 годов ВВП будет расти на 4%, а в 2020 — аж на 5%!

Как это соотносится с катастрофическими потерями из-за разрыва технологических цепочек, вызванных сначала блокадой Донбасса, а потом переориентацией его предприятий на другие региональные рынки, последствия чего пока не могут просчитать даже ведущие международные эксперты, Кубив, разумеется, не объяснил.

Не вице-премьерское это дело, такие мелочи объяснять.

Именно поэтому, когда в российском МИД заявляют, что Москва не сомневается, что рано или поздно Россия и Украина придут к необходимости восстановления полноценных связей, — я, к сожалению, не верю уже даже искренне уважаемому мною ведомству Сергея Викторовича Лаврова.

Потому что есть у меня такое ощущение, что для восстановления полноценных взаимоотношений прежде всего необходима психическая полноценность их участников — и не только с российской стороны. И боюсь, что для этого нужно, чтобы сначала они объявили нам уже не «гибридную и информационную», а вполне полноценную войну, — и чтобы тогда туда выехала спецбригада санитаров из ведомства не менее уважаемого Сергея Шойгу.

Обыски в «Яндексе» на Украине: Роман Носиков о фатальной ставке Порошенко

Против Шойгу на Украине все равно возбуждено уголовное дело, еще в августе 2016-го: российский министр обороны обвиняется в «совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины и гражданской безопасности, мира и международного правопорядка».

Так что Сергею Кужугетовичу в данном конкретном случае ну совсем нечего терять…