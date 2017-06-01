Чувствую себя блистательно: Успенский отреагировал на слухи о своей госпитализации

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Москва, 1 июня. Советский и российский писатель, сценарист, автор детских книг Эдуард Успенский развеял слухи по поводу своей экстренной госпитализации.

Так, известный и любимый многими поколениями россиян создатель Гены и Чебурашки и «Каникул в Простоквашино» подтвердил, что в самом деле находится в больнице, где проходит плановый осмотр. Писатель подчеркнул, что чувствует себя «блистательно», передает «РЕН ТВ».

Напомним, несколько дней назад известного оперного певца Дмитрия Хворостовского экстренно госпитализировали в одну из столичных клиник.