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Общество
Чувствую себя блистательно: Успенский отреагировал на слухи о своей госпитализации

Чувствую себя блистательно: Успенский отреагировал на слухи о своей госпитализации

12:54  1 Июня 2017
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Чувствую себя блистательно: писатель Успенский назвал причину своей «госпитализации»

Москва, 1 июня. Советский и российский писатель, сценарист, автор детских книг Эдуард Успенский развеял слухи по поводу своей экстренной госпитализации. 

Так, известный и любимый многими поколениями россиян создатель Гены и Чебурашки и «Каникул в Простоквашино» подтвердил, что в самом деле находится в больнице, где проходит плановый осмотр. Писатель подчеркнул, что чувствует себя «блистательно», передает «РЕН ТВ».

Напомним, несколько дней назад известного оперного певца Дмитрия Хворостовского экстренно госпитализировали в одну из столичных клиник.

#эдуард успенский
Тимур Румянцев
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