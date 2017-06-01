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Политика
​Путина обрадовала возможность пообщаться с прессой «на свежую голову»

​Путина обрадовала возможность пообщаться с прессой «на свежую голову»

12:50  1 Июня 2017
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​Путина обрадовала возможность пообщаться с прессой «на свежую голову»

Санкт-Петербург, 1 июня. Встреча президента РФ Владимира Путина с главами крупнейших международных информагентств началась в Стрельне.

Открывая встречу, российский лидер отметил, что на полях предыдущих ПМЭФ подобные встречи происходили поздними вечерами по итогам второго дня Петербургского международного экономического форума.

«В этот раз у нас есть возможность поговорить, что называется, на свежую голову», — сказал президент.

#путин #пмэф
Катерина Михайлиди
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