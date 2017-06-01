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Экономика
Дворкович в кулуарах ПМЭФ рассказал о переговорах по турецким помидорам

Дворкович в кулуарах ПМЭФ рассказал о переговорах по турецким помидорам

12:31  1 Июня 2017
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Дворкович в кулуарах ПМЭФ рассказал о переговорах по турецким помидорам

Санкт-Петербург, 1 июня. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в кулуарах ПМЭФ рассказал о переговорном процессе России и Турции о возможном разрешении сезонных поставок томатов. 

«Минсельхоз только начал с ними обсуждать сезонные поставки томатов», — сказал Дворкович, отметив, что результата этих переговоров пока нет.

Из-за того, что стороны только приступили к обсуждению, результатов переговоров пока нет, подчеркнул он.

Ярослава Замысловатова
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