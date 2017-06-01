Школьник получил сильнейший удар током, катаясь на вагоне в Казани

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Казань, 1 июня. Подросток получил электротравму, забравшись на вагон в Казани. Сейчас врачи пытаются спасти жизнь 14-летнему школьнику.

Инцидент произошел на станции Аметьево. Как сообщили в Приволжском СУ на транспорте СК России, пострадавший получил обширные ожоги и с травмами был доставлен в Детскую республиканскую клиническую больницу.

Выяснилось, что с мальчиком находилась 15-летняя подруга, но она не пострадала. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.