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Происшествия
Школьник получил сильнейший удар током, катаясь на вагоне в Казани

Школьник получил сильнейший удар током, катаясь на вагоне в Казани

12:30  1 Июня 2017
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Школьник получил сильнейший удар током, катаясь на вагоне в Казани

Казань, 1 июня. Подросток получил электротравму, забравшись на вагон в Казани. Сейчас врачи пытаются спасти жизнь 14-летнему школьнику.

Инцидент произошел на станции Аметьево. Как сообщили в Приволжском СУ на транспорте СК России, пострадавший получил обширные ожоги и с травмами был доставлен в Детскую республиканскую клиническую больницу.

Выяснилось, что с мальчиком находилась 15-летняя подруга, но она не пострадала. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

#казань #электротравма
Алексей Громов
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