Школьник получил сильнейший удар током, катаясь на вагоне в Казани
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Казань, 1 июня. Подросток получил электротравму, забравшись на вагон в Казани. Сейчас врачи пытаются спасти жизнь 14-летнему школьнику.
Инцидент произошел на станции Аметьево. Как сообщили в Приволжском СУ на транспорте СК России, пострадавший получил обширные ожоги и с травмами был доставлен в Детскую республиканскую клиническую больницу.
Выяснилось, что с мальчиком находилась 15-летняя подруга, но она не пострадала. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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