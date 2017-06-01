Песков: Кремль не комментирует данные следствия по крушению Ту-154 под Сочи

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Москва, 1 июня. В Кремле не намерены комментировать данные или результаты следствия по делу о крушении авиалайнера Ту-154 министерства обороны РФ под Сочи. Об этом заявил сегодня в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это не тема Кремля, — ответил Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать результаты расследования, — это тема наших ведомств, которые занимаются вопросами авиации».

Напомним, ранее стало известно, что в ходе расследования гибели летевшего в Сирию Ту-154 Минобороны РФ определено, что причиной катастрофы стал человеческий фактор — следствие пришло к выводу, что катастрофа произошла из-за потери ориентации и способности контролировать окружающую обстановку командиром воздушного судна.