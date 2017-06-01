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Россия
Путин и армия: Кудрин призвал кабмин брать пример с самых уважаемых институтов власти в России

Путин и армия: Кудрин призвал кабмин брать пример с самых уважаемых институтов власти в России

12:32  1 Июня 2017  /обновлено: 12:34  01 Июня 2017
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Путин и армия: Кудрин призвал кабмин брать пример с самых уважаемых институтов власти в России

Санкт-Петербург, 1 июня. Глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в рамках ПМЭФ заявил, что у президента России Владимира Путина, российской армии и церкви высокие показатели доверия, а у суда и правительства — недостаточно высокие. Чтобы это исправить, кабмнину необходимо снизить административное давление, отметил он.

«У президента высокие показатели доверия, а также у армии и церкви. А вот доверие к судам и правительству — низкое, менее 30%…Необходимо, чтобы государство поставило на частный сектор и снизило административное давление. Нужно, чтобы государство поставило на приватизацию и год за годом подтверждало это. Нужно сокращать функции надзорного контроля, и бизнес бы почувствовал это», — приводит его слова корреспондент Федерального агентства новостей.

По мнению Кудрина, после этих шагов в два-три года доверие к кабмину существенно вырастет.

Алексей Громов
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