Путин и армия: Кудрин призвал кабмин брать пример с самых уважаемых институтов власти в России

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Санкт-Петербург, 1 июня. Глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в рамках ПМЭФ заявил, что у президента России Владимира Путина, российской армии и церкви высокие показатели доверия, а у суда и правительства — недостаточно высокие. Чтобы это исправить, кабмнину необходимо снизить административное давление, отметил он.

«У президента высокие показатели доверия, а также у армии и церкви. А вот доверие к судам и правительству — низкое, менее 30%…Необходимо, чтобы государство поставило на частный сектор и снизило административное давление. Нужно, чтобы государство поставило на приватизацию и год за годом подтверждало это. Нужно сокращать функции надзорного контроля, и бизнес бы почувствовал это», — приводит его слова корреспондент Федерального агентства новостей.

По мнению Кудрина, после этих шагов в два-три года доверие к кабмину существенно вырастет.